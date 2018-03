Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diagnóstico do cancro em risco com cortes

Convencionados esperam há um ano que Ministério da Saúde recue na redução de 30%.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

A Associação Nacional de Unidades de Diagnóstico por Imagem (ANAUDI) escreveu ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, a alertar para os efeitos dos cortes de 30% nas convenções. Segundo a carta a que o CM teve acesso, a ANAUDI diz que pode estar em causa, "a muito breve trecho", a cobertura destes cuidados de saúde à população portuguesa, "com reflexos negativos na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas".



Na missiva é lembrado ao ministro que, através de um despacho de 1 maio de 2017, foi imposta uma redução de 30% dos preços praticados pelos privados que têm convenções com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) para exames de imagem e que, a 30 de maio, foi assumido um compromisso, que previa a criação de um grupo de trabalho para reavaliar os preços.



Até hoje, nunca funcionou. A ANAUDI sublinha ainda que os prestadores, com os cortes, "ficaram sem condições para garantir o reinvestimento em equipamento, equacionando, nesta altura, a manutenção da atividade, pondo até em causa a manutenção da convenção e, portanto, se a convenção falhar, falhará a cobertura às populações".



PORMENORES

Trinta mil atos por ano

A convenção de Medicina Nuclear (exames de imagem) traduz-se em 20 mil requisições e 30 mil atos de diagnóstico e terapêutica por ano.



Carta sem resposta

A ANAUDI enviou a carta ao ministro da Saúde a 16 de março, mas até ontem não obteve resposta. Ao CM, o Ministério da Saúde também não respondeu.



Desconto de 3%

No dia em que saiu o despacho com corte de 30 %, foi assinado um acordo entre os convencionados e a saúde para um desconto de 3% na convenção.