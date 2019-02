Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diminuição do olfato e voz anasalada são sintomas de sinusite

Inflamação pode ser aguda mas tornar-se crónica, caso os sinais durem mais de quatro semanas.

Por Francisca Genésio | 06:00

Diminuição do olfato, obstrução nasal e corrimento, dor no rosto e voz anasalada são os principais sintomas da sinusite.



"A sinusite é uma inflamação dos seios perinasais, que são cavidades que se encontram dentro dos ossos da cabeça - maxilar superior, etmoide, frontal e esfenoide -, e em redor do nariz", explica ao Correio da Manhã Rudolfo Montemor, médico otorrinolaringologista do Hospital Lusíadas Lisboa. A infeção ocorre quando estas cavidades, habitualmente preenchidas por ar, são ocupadas com líquido ou tecidos moles - pólipos nasais.



"Na realidade, o termo correto é rinossinusite, pois a inflamação não é exclusiva dos seios perinasais e envolve sempre as fossas nasais", acrescenta o médico.



A rinossinusite é causada por uma infeção ou alergia. Em casos agudos, com duração inferior a um mês, pode ser causada por um vírus, uma bactéria ou um fungo. Quando se trata de uma inflamação crónica, superior a três meses, há um componente alérgico associado.



O diagnóstico da infeção é relativamente simples, sendo necessária apenas "a presença de dois ou mais dos sintomas". No entanto, em situações crónicas, pode ser necessário "complementar a informação através de uma endoscopia nasal ou uma TAC dos seios perinasais", esclarece Rudolfo Montemor.



Casos muito graves da infeção podem resultar em complicações para o doente, como celulite e abcesso junto ao olho, meningite ou abcesso cerebral "ou até alterações do próprio osso, como a osteomielite", refere o otorrinolaringologista, sublinhando que "estas são situações muito graves e que requerem frequentemente internamento e cirurgia, sob risco de causar problemas irreversíveis".



Geralmente, os casos agudos de sinusite ou rinossinusite não precisam de um tratamento específico. No entanto, terapêuticas à base de anti-inflamatórios, "nomeadamente derivados da cortisona", podem ajudar a controlar os sintomas.



Conselho da semana

O vapor de água é, por si só, uma opção para tratar a sinusite, já que ajuda a aumentar a temperatura das vias respiratórias superiores, aliviando o desconforto. No entanto, é também possível fazer a inalação de vapor com camomila. Esta planta tem propriedades calmantes e não está contraindicada para crianças. A inalação deve ser feita durante 10 minutos.



Roupa deve ser lavada a temperaturas elevadas

Há situações em que a sinusite ou rinossinusite tem uma componente alérgica. Desta forma, há medidas que podem ser adotadas, de forma a controlar ou prevenir a infeção.



"A lavagem da roupa a temperaturas altas, aspirar frequentemente a casa, controlo da humidade no lar" são algumas das sugestões de Rudolfo Montemor, médico otorrinolaringologista. Ainda assim, a principal medida de prevenção passa pelo reconhecimento da doença, através dos diversos sinais e, "em situações mais persistentes ou de maior gravidade, recorrer ao médico assim que possível, para prevenir complicações", alerta o especialista.



Idosos, crianças, diabéticos e pessoas com antecedentes de doença alérgica, como asma, podem ser mais suscetíveis à sinusite. Em casos graves, a cirurgia pode ser a única solução. "Quando a medicação não é eficaz e quando há complicações, é muito frequente os doentes serem operados. Nos casos de rinossinusite crónica, a operação alivia francamente os sintomas e controla melhor a doença", garante o médico.



Conselhos para o coração

Cuidados a ter quando medir a tensão arterial - deixe o aparelho fazer o seu trabalho

A tensão arterial é um fator de risco de doença cardíaca.



É graças à força com que o coração manda o sangue para as artérias que se consegue distribuir o oxigénio e os nutrientes a todas as partes do corpo.



Mas a nossa tensão não pode ser sempre a mesma durante todo o dia. Aumenta quando nos emocionamos, enervamos ou nos esforçamos, e diminui quando estamos descansados, dormimos ou estamos mais calmos.



Estas oscilações na tensão são por vezes exageradas, especialmente se existem outros fatores de risco e por isso é importante medirmos de vez em quando a nossa tensão e registá-la.



No entanto há alguns cuidados a ter quando medimos a tensão. O braço deve estar desnudado, o antebraço a descansar em cima da mesa, a palma da mão virada para cima e respirando normalmente sem falar e sem se rir deixe o aparelho fazer o seu trabalho.



Mas se esteve a fazer um esforço descanse primeiro, se tem vontade de ir à casa de banho vá antes de a medir e se acabou de fumar um cigarro então meça mais tarde.



Primeiros socorros

Como agir perante um veículo de emergência – saber o que fazer é essencial para assegurar que as equipas conseguem chegar em segurança às vítimas



Evite travar ou desviar a viatura de forma brusca

Saber como agir na aproximação de um meio de socorro em marcha de emergência é essencial para assegurar que as equipas conseguem chegar em segurança às vítimas.



As equipas adotam uma postura cautelosa na sua interação com o trânsito e assinalam a sua marcha com luzes de emergência e sirenes, desde que iniciam o trajeto em direção à ocorrência. O objetivo é alertar para a presença dos meios de emergência no trânsito e facilitar a sua deslocação.



Recomenda-se o seguinte: – Agir com serenidade; - Acompanhar o movimento do veículo de emergência, sem nunca esquecer os demais utilizadores da via pública; - Evitar travar ou desviar a sua viatura de forma brusca.



Facilite a passagem, criando espaço

Oposicionamento dos veículos de emergência permite aos condutores perceber qual é o seu objetivo no processo de transposição do trânsito.



O profissional de emergência, quando efetua as manobras em condução de emergência, analisa todos os fatores para assegurar que a sua opção não colocará em causa a segurança dos restantes intervenientes da via pública.



Recomendamos: - Avaliar se existe um único veículo de emergência ou se outros seguem aquele que se aproxima; - Facilitar a passagem dos veículos de emergência, criando espaço para que os mesmos possam circular. Aja com serenidade e em segurança para si e para os demais intervenientes da via pública.



Evitar alergias com janelas fechadas

Durante a primavera a concentração de pólen aumenta, devido à fase de floração das plantas. Desta forma, a população mais sensível deve evitar passeios no jardim, campismo ou desportos ao ar livre.



Medidas como manter as janelas de casa e/ou do carro fechadas e utilizar óculos escuros fora na rua são formas eficazes de evitar queixas associadas às alergias.



Rudolfo Montemor, médico no Hospital Lusíadas Lisboa

"Dor de cabeça não é frequente"

CM - É comum a sinusite tornar-se crónica?

Rudolfo Montemor – Suponhamos que um doente já teve gripe: seguramente não terá gripe para o resto da vida, mas pode acontecer ter um novo episódio. Neste caso, passa-se o mesmo. A maioria dos casos são agudos e desaparecem por completo. Pode haver um novo episódio, que é diferente e não corresponde ao primeiro.

– As dores de cabeça podem estar associadas à infeção?

– A dor de cabeça não é frequente e este diagnóstico torna-se altamente improvável se não existirem outras queixas nasais associadas. Há muitas outras causas de dores de cabeça.