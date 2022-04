Dinamarca suspende campanha de vacinação em massa contra Covid-19

A Dinamarca vai suspender temporariamente a sua campanha de vacinação em massa contra a covid-19, após ter levantado a 1 de fevereiro todas as restrições relacionadas com o novo coronavírus, anunciaram as autoridades de saúde esta terça-feira.

"Nós estamos numa boa posição. A primavera chegou e temos um bom controlo da epidemia, que parece estar a diminuir", explicou, num comunicado, Bolette Søborg, uma das responsáveis da Agência de Saúde Dinamarquesa (SST).

"É por isso que estamos a suspender o programa de vacinação em massa contra a covid-19".