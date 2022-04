Dino d´Santiago e exposição de cartazes da revolução nas comemorações do 25 de abril em São Bento

O 48º aniversário das comemorações do 25 de Abril, na segunda-feira, no Palacete de São Bento, na residência oficial do primeiro-ministro, incluem um espetáculo de Dino d'Santiago e uma exposição de cartazes da revolução.

A residência oficial do primeiro-ministro estará aberta aos cidadãos entre as 14h30 e as 18h de segunda-feira e a entrada para o conjunto de eventos é gratuita.

No ano passado, por causa da pandemia da covid-19, os jardins do Palacete de São Bento estiveram abertos ao público, mas com restrições de ordem sanitária.