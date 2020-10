Chama-se ‘Lusovenator santosi’ e habitou a bacia Lusitaniana (Oeste de Portugal) há aproximadamente 145 milhões de anos, mas só agora foi identificado pelos cientistas.









A nova espécie foi identificada a partir de restos recolhidos nas duas últimas décadas nas jazidas das praias de Valmitão (Lourinhã) e de Cambelas (Torres Vedras).

Uma análise mais detalhada dos exemplares permitiu identificar um conjunto de caraterísticas exclusivas que permitiu estabelecer esta nova espécie, pertencente ao grupo dos carcarodontossauros, “até então desconhecido em níveis tão antigos no hemisfério Norte”, conforme explicou Elisabete Malafaia, uma das cientistas responsáveis pela investigação.





“É uma descoberta importante porque indica a presença destes carnívoros no hemisfério Norte cerca de 20 milhões de anos antes do que indicava o registo conhecido anteriormente pelos cientistas e aumenta a diversidade de dinossauros carnívoros conhecida no Jurássico Superior da Península Ibérica”, explicou.





Por outro lado, este importante património paleontológico tem um elevado potencial no desenvolvimento cultural e económico do País, assente na sua conservação e divulgação para usufruto da comunidade científica e do público em geral.





As escavações que permitiram a descoberta do ‘Lusovenator santosi’ começaram no ano 2000 e os primeiros trabalhos de investigação sobre estes exemplares foram publicados em 2016.

Pele poderá ter sido revestida de penas



“A identificação de penas associadas a diversos membros do clado Carcharodontosauria, bem como em outros grupos de terópodes, poderia indicar a presença deste tipo de revestimento em ‘Lusovenator’”, explicou a investigadora Elisabete Malafaia. n





O feroz gigante português



Com base nas dimensões dos achados arqueológicos, estima-se que um indivíduo adulto de grande porte poderia atingir aproximadamente 12 metros de comprimento e 4,5 metros de altura.





Fósseis pertencem à Câmara de Torres Vedras



O ‘Lusovenator santosi’ pertence ao grupo dos terópodes que são dinossauros bípedes, maioritariamente carnívoros e que inclui a linhagem que deu origem às aves. A espécie está associada aos carcarodontossauros, que abarcam os maiores predadores que habitaram o Planeta.