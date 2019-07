Diocese afasta padre condenado por burla em Abrantes

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O padre José da Graça, que foi recentemente condenado pelo Tribunal de Santarém a cinco anos de prisão, com pena suspensa, foi dispensado de funções pela Diocese de Portalegre e Castelo Branco.Até setembro, o cónego de 76 anos deixará de ter a seu cargo as paróquias de S. Vicente e S. João, em Abrantes, bem como vai deixar de ser o capelão do Centro Hospitalar do Médio Tejo e dos Bombeiros Municipais ... < br />