Após a onda de críticas à exposição de jogos Arcade no interior da Igreja de Santa Maria de Alcáçova, no âmbito do programa de animação da quadra natalícia, o padre Manuel Ferrão, vigário-geral da Diocese de Coimbra, mostrou também o seu desagrado com a presença das vinte máquinas de jogo dos anos 80, nomeadamente ‘flippers’ e ‘Pac-Man’, no interior do espaço religioso e solicitou à Câmara Municipal de Montemor-o-Velho a “mudança dos equipamentos da exposição para outro local”.O pedido foi atendido pela autarquia, que mudou as máquinas para duas tendas. As máquinas podem continuar a ser utilizadas, sem recurso a dinheiro, por todos os visitantes.