A diocese de Leiria-Fátima fechou o ano passado com um saldo negativo de cerca de 45 mil euros. O desequilíbrio entre receitas e despesas, que ainda não refletem os efeitos da pandemia, provocou um rombo nas contas do conjunto das 73 paróquias e deixou os fundos Diocesano do Clero (-39 mil euros ) e Económico Diocesano (-5 mil euros ) no vermelho.



O primeiro, que garante as reformas de padres idosos e complementos de remuneraçõ...