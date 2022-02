A Diocese de Leiria-Fátima perdeu mais um processo contra a associação de fiéis Pia União das Escravas do Divino Coração de Jesus, relacionado com a posse de um património no valor de cinco milhões de euros. O conflito jurídico arrasta-se pelo menos desde 2010, com vários processos em tribunal, sempre com o objetivo de impedir que os bens sejam vendidos pela Fundação Divino Coração de Jesus, que ‘herdou’ os bens da associação.