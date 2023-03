Diocese de Lisboa vai falar esta sexta-feira sobre a lista de padres suspeitos de abusos sexuais

Leia também Igreja não paga indemnizações por abusos sexuais e a pessoa condenada não tiver condições para cumprir a indemnização a que foi condenado, que a Igreja o deve suprir", afirmou.

O bispo auxiliar de Lisboa, D.Américo Aguiar, anunciou que a diocese de Lisboa conta falar esta sexta-feira sobre a lista de nomes de padres suspeitos que recebeu da comissão independente."É hora da justiça, da verdade e da ação", referiu em declaração aos jornalistas. "Não podemos correr o risco de as vítimas voltarem a ser vítimas", disse ainda.D. Américo Aguiar adiantou que voltará a falar caso não exista uma união das dioceses.O bispo auxiliar de Lisboa foi ainda questionado sobre as declarações de D. Manuel Clemente que diz que a Igreja não deve pagar as indemnizações dos condenados. "S