Diocese do Funchal afasta padre por suspeita de abuso sexual de um menor

Por Lusa | 14:18

A Diocese do Funchal afastou da ação pastoral o padre madeirense Anastácio Alves por suspeita do abuso sexual de um menor na região autónoma, noticiou este sábsdo o Diário de Notícias da Madeira.

A informação foi confirmada à agência Lusa pelo Gabinete de Informação da Diocese do Funchal, indicando em comunicado que está a "em profunda comunhão com o papa Francisco e repudia e condena a pedofilia e é solidária com as vítimas e com as suas famílias".

O padre madeirense Anastácio Alves exercia funções em França, mas é suspeito de abuso sexual de um menor na Madeira, tendo sido constituído arguido em 2005 num processo investigado e arquivado pelo Ministério Público.