A Diocese do Porto viveu este domingo um dia de festa com ordenação de seis padres, numa cerimónia presidida pelo bispo diocesano, D. Manuel Linda.



Na homilia, D. Manuel Linda lembrou a parábola do Bom Samaritano, afirmando que “passar ao lado dos outros sem lhes estender a mão, mesmo que invocando um qualquer superior primado, ou uma outra qualquer urgência, é sempre praticar o arremedo da religião, mas nunca servir o Senhor presente nos irmãos”.









