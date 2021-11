A Diocese de Viseu, com a ‘bênção’ do bispo, pressionou o vice-presidente da câmara, João Paulo Gouveia, para usar a sua influência e tentar evitar que fosse apresentada queixa no Ministério Público contra o padre Luís Miguel, que enviou mensagens de teor sexual a um rapaz de 14 anos.A Igreja não queria estar associada a mais um escândalo sexual e por isso, sabe o CM, pediu ajuda ao vice-presidente da autarquia, proprietário do espaço onde o padre suspeito conheceu e abordou a vítima.