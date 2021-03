Os dois gestores da TAP, Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Machado, vão abandonar a administração da companhia aérea, segundo avança a SIC.Diogo Lacerda Machado liderou o processo negocial de reversão da privatização da TAP e vai agora abandonar a estrutura. As saídas acontecem no início do plano de reestruturação da companhia.O novo CEO já está escolhido, avança a SIC, e tem currículo no setor da aviação.