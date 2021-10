Direção executiva do SNS é "um disparate", afirma bastonário dos Médicos

O bastonário da Ordem dos Médicos considera que a criação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, proposta no estatuto do SNS aprovado na quinta-feira, é "um disparate" e que há estruturas que podem desempenhar as mesmas tarefas.

"É um disparate. O Ministério da Saúde já tem muitas instituições dependentes dele para a gestão global do SNS, seja os cuidados de saúde primários ou nos hospitais", disse à Lusa Miguel Guimarães, exemplificando: "tem a Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS), que por sua vez tem o conselho nacional do internato medico; tem a DGS [Direção Geral da Saúde]; tem os SPMS [Serviços Partilhados do Ministério da Saúde] (...) e tem as administrações regionais de saúde".

Para o bastonário, o Ministério da saúde tem "muitas estrutura dependentes, que têm capacidade para aquilo que é a direção executiva do SNS".