O consumo de antibióticos aumentou, com mais expressão de 2021 para 2022, segundo Carlos Lima Alves, vice-presidente do Infarmed. Uma das medidas apresentadas a propósito do Dia Europeu do Antibiótico, que se assinala no sábado, é melhorar a prescrição.



O projeto já está em fase piloto em três hospitais e vai avançar para mais cinco até ao final do ano. “Queremos travar o ciclo vicioso, que leva a mais antibióticos, mais resistência e a mais infeções”, diz José Artur Paiva, da DGS.