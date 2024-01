Direção-Geral do Consumidor aplica 480 mil euros em coimas por infrações na publicidade ao tabaco

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) aplicou coimas no valor de 480 mil euros na sequência da fiscalização de mensagens publicitárias sobre tabaco e vai reforçar estas ações sobre a publicidade deste produto aquecido, foi esta quinta-feira anunciado.

O tabaco aquecido tem novas regras, que entraram em vigor no dia 16 deste mês, tendo passado a estar equiparado aos cigarros tradicionais, com a mudança a ser acompanhada de um reforço da fiscalização por aquela Direção-Geral.

"A Direção-Geral do Consumidor, no exercício dos seus poderes de autoridade pública previstos na Lei de Defesa do Consumidor, vai reforçar as ações de fiscalização da publicidade ao tabaco", refere o organismo num comunicado divulgado esta quinta-feira.