O TikTok não é a rede social preferida dos portugueses, mas é aquela onde os conteúdos da direita radical se sobrepõem às restantes áreas políticas.De acordo com dados do Observatório da Comunicação, citados pela revista Visão, o TikTok é utilizado por 26% dos portugueses e é a rede social com mais jovens, com menores rendimentos e menos estudos (49% têm até ao 9.º ano de escolaridade).Neste campo, a direita radical lidera destacada – André Ventura, líder do Chega, tem 177 mil seguidores, seguindo-se Rita Matias, do mesmo partido (31 800) e só depois surge Carlos Moedas (PSD, com 12 900) e Joana Mortágua (BE, com 10 700).