Direito de resposta à notícia “Revoltados com prédio que lhes tapa as janelas”

“A 7 de Junho de 2020, foi publicado no Correio da Manhã um artigo designado por “Revoltados com prédio que lhes tapa as janelas”, no qual é posta em causa a legalidade da construção do edifício multifamiliar Pé da Ribeira II, em Rio Maior. O artigo em questão prejudica inaceitavelmente a imagem da sociedade responsável e do respetivo projeto. É afirmado, sem qualquer contacto prévio com a entidade responsável, que este prédio prejudica a visibilidade e privacidade dos moradores do prédio do Lote 48 da Avenida Marechal Humberto Delgado, por ficar encostado a janelas laterais e traseiras, afirmando a existência de potenciais ilegalidades a serem discutidas perante os Tribunais. Não decorre nenhuma ação judicial nem outro procedimento de qualquer tipo em que se suscitem desconformidades legais do projeto ou da construção. A construção do edifício teve início após a conclusão do procedimento devido junto da Câmara Municipal de Rio Maior, que aprovou o projeto com conhecimento da concreta localização do prédio, tendo emitido o competente alvará de construção, sem o qual a obra não estaria a decorrer. Nada impede a construção de edifícios ao lado de outros prédios, desde que respeitado o ordenamento urbanístico, como sucede no presente caso. A obra em questão decorre dentro da normalidade, com pleno respeito pelas leis e regulamentos aplicáveis a toda a atividade.”









Abreu Advogados

Unirpaisagem