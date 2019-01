Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretor clínico assume presidência da Unidade Local de Saúde de Matosinhos

António Taveira Gomes é autor ou coautor de 41 publicações indexadas em revistas internacionais.

Por Lusa | 17:57

O médico António Taveira Gomes assume a presidência do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos, em acumulação com as funções de diretor clínico, após renúncia do atual presidente, segundo o Conselho de Ministros.



Assumindo desde 2016 o cargo de diretor clínico desta ULS, no distrito do Porto, António Taveira Gomes, que substitui Victor Marnoto Herdeiro, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), em 1986, com 16 valores.



Especialista de Cirurgia Geral desde 1996 - concluiu a especialidade com 19,8 valores - o novo presidente terminou o doutoramento em 2001, assim como uma pós-graduação em gestão Hospitalar em 2015.



É autor ou coautor de 41 publicações indexadas em revistas internacionais, 23 das quais por extenso, e de mais de duzentas publicações em revistas com arbitragem científica não indexadas, 22 das quais por extenso, lê-se no seu currículo.



Além disso, foi palestrante convidado 25 vezes em eventos de índole científica, organizativa ou pedagógica, organizou ou coorganizou oito congressos internacionais e venceu quatro prémios de mérito científico.



As áreas de maior dedicação são a cirurgia hepatobiliar e pancreática (com estágios de transplantação de fígado em Rennes, França) e a cirurgia endócrina, acrescenta.