Diretor da Urgência e de Medicina Intensiva do São João no Porto admite quarta vaga da pandemia

Diretor da Urgência e Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto, alertou para mudanças no padrão do serviço de urgências e admitiu que há já uma quarta vaga da pandemia.Em declarações aos jornalistas, Nélson Pereira revelou que foi registado um aumento de 40 a 50% de casos suspeitos a entrar nas urgências, com uma mudança radical de uma variável na taxa de positivos."Há uma progressão desta onda pandémica, desta quarta vaga, não podemos negar que estamos numa quarta vaga", sublinhando a propagação de novos casos da Região de Lisboa e Vale do Tejo para o Norte."Se temos oportunidade de identificar um recrudescimento da situação e de intervir nesse sentido de minizar o impacto desta onda, é o momento de o fazer", alertou.