Diretor de medicina intensiva do Hospital de S. João defende criação de Task Force para doentes não Covid

O diretor de medicina intensiva do Hospital de São João defendeu esta sexta-feira que a criação da 'task force' dedicada aos doentes não covid-19 que constava do plano lançado em setembro pela tutela não pode continuar "engolida" pela pandemia.

"Há que começar a pensar no 'day after' [pós-pandemia] porque há que rapidamente recuperar um número de atividades programadas do doente não covid-19 que estão reduzidas", defendeu o médico que dirige o serviço de medicina intensiva do Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ), no Porto.

Numa entrevista à agência Lusa, na qual recomendou a manutenção do confinamento até 21 de março e defendeu uma política de testagem ao novo coronavírus "muito mais alargada", José Artur Paiva sublinhou que o compromisso do país é com as duas áreas -- covid e não covid -- e que "nenhuma pode ter um favorecimento em oposição à outra".