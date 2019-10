Diretor do DCIAP invocou dignidade para impedir audição de Costa e Marcelo

O Diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) invocou a "dignidade e o prestígio do cargo" de Presidente da República (PR) e de primeiro-ministro para impedir a audição, como testemunhas, de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa no processo de Tancos.Albano Pinto determinou, com o apoio da procuradora-geral da República, Lucília Gago, a proibição destas audições, num despacho, de julho passado, que ficou fora do inquérito e permaneceu secreto.O diretor do DCIAP considerou, segundo revelou esta quinta-feira a revista ‘Sábado’, que as declarações do PR e do primeiro-ministro não teriam "nada a ver com as finalidades do inquérito, nem tão pouco, e ainda que tivessem, se poderiam considerar como absolutamente necessárias, como de todo imprescindíveis à indiciação de qualquer dos elementos que a investigação do inquérito deve ter por objeto".A decisão de Albano Pinto não teve a "anuência" dos procuradores do processo, ao contrário do que disse a Procuradoria-Geral da República (PGR) na última terça-feira.O diretor do DCIAP ordenou também aos procuradores que eliminassem dos questionários por escrito que se preparavam para enviar a João Cordeiro, ex-chefe da Casa Militar do PR, a Rovisco Duarte, ex-chefe de Estado-Maior do Exército, e à antiga PGR Joana Marques Vidal, qualquer referência ao PR e ao primeiro-ministro.Por esta via, terão sido suprimidas 48 questões, por não terem "utilidade".A apreensão do telemóvel de Azeredo Lopes, no dia em que foi ouvido como arguido (5 de julho de 2019), permitiu descobrir a mensagem que enviou a um deputado do PS, onde admite que sabia da operação de recuperação das armas.