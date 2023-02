Diretor do plano da doenças oncológicas diz que desempenho de Portugal orgulha o país

O Diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas considerou esta quarta-feira que os dados europeus que destacam o desempenho positivo de Portugal na área oncológica fortalecem o SNS como "uma das grandes conquistas" da democracia e honram o país.

José Dinis comentava à agência Lusa os dados sobre os Perfis Nacionais de Cancro 2023 do Registo Europeu de Desigualdades do Cancro, quarta-feira divulgados, segundo os quais Portugal tem um dos mais baixos custos 'per capita' com cuidados oncológicos da União Europeia, apesar de as taxas de sobrevivência para os cancros mais comuns serem superiores às médias da UE.

A análise do Registo Europeu de Desigualdades do Cancro relativa a Portugal atribui parte da discrepância à existência de uma "rede consolidada de centros de referência e à disponibilidade de medicamentos e tratamentos gratuitos".