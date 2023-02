Diretor do programa para as doenças oncológicas defende reorganização de recursos

O diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, José Dinis, defendeu esta sexta-feira uma reorganização dos recursos disponíveis no país para ultrapassar as desigualdades no acesso da população aos cuidados de saúde na área do cancro.

"É muito importante que o Estado olhe para os recursos que tem disponíveis e para onde está a população e os organize. É isso que o Programa Nacional das Doenças Oncológicas tenta fazer como uma estrutura técnica de apoio aos órgãos de decisão", disse José Dinis em entrevista à agência Lusa, a propósito do Dia Mundial do Cancro, assinalado no sábado.

O médico oncologista explicou que, sendo a esmagadora maioria dos doentes com cancro em Portugal tratados no Serviço nacional de Saúde (SNS), "a iniquidade no acesso estará em primeira linha ligado com a heterogeneidade e a desigualdade como o sistema nacional de Saúde está implementado em Portugal".