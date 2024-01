Diretor nacional da PSP diz estar "sempre com os polícias"

O diretor nacional da Polícia de Segurança Pública disse, esta terça-feira, estar "sempre com os polícias" que estão em protesto, avançando que está a ser feita uma avaliação dos carros da PSP que estão parados.

"Eu estou sempre com os polícias, eu sou diretor dos polícias e tenho que estar naturalmente com os polícias", disse aos jornalistas José Barros Correia no final da cerimónia que assinalou, em Lamego, os 147 anos do Comando Distrital da PSP de Viseu.

O diretor nacional da PSP foi questionado sobre os vários protestos dos polícias iniciados na segunda-feira por melhores condições salariais e de trabalho, ações que tiveram início num movimento inorgânico que surgiu dentro da PSP contra o subsídio de risco atribuído pelo Governo apenas à Polícia Judiciária.