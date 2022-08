Diretora clínica do Centro Hospitalar do Oeste apresenta demissão

A diretora clínica do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Filomena Rodrigues, demitiu-se, confirmou esta quarta-feira a instituição.

"O conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste informa que a senhora doutora Filomena São José Silva Rodrigues renunciou ao seu mandato, cessando as suas funções de diretora clínica a 31 de agosto", divulgou o CHO, sem apresentar quaisquer motivos.

A instituição esclareceu que está a "funcionar em total normalidade", estando as funções a serem assumidas, de forma temporária, por Hélder Almeida, vogal executivo do conselho de administração, na ausência da sua presidente, Elsa Baião, que se encontra de férias.



No comunicado, o CHO agradeceu a Filomena Rodrigues a "dedicação, empenho e esforço que demonstrou ao longo do seu mandato de diretora clínica" desde oito de novembro de 2019.





O CHO integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos das Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.Estes concelhos dividem-se entre os distritos de Lisboa e Leiria e representam uma população de cerca de 293 mil pessoas.