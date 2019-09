Diretora da Maternidade Alfredo da Costa ‘salva’ serviço de Urgências

O serviço das Urgências da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, esteve este domingo em risco de fechar, por falta de uma anestesista, o que só não aconteceu porque a própria diretora do serviço de anestesia assegurou o turno, divulgou fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central, que, entre várias unidades hospitalares, integra a Maternidade Alfredo da Costa."Estava previsto o encerramento de acordo com o plano de contingência elaborado, mas acabou por não acontecer porque a diretora colmatou a falha", acrescentou a mesma fonte. Por sua vez, a ministra da Saúde, Marta Temido, esclareceu que a partir das 20h00 de domingo a maternidade regressou ao "normal funcionamento". Marta Temido reconheceu, contudo, a existência de constrangimentos em alguns hospitais.Face às contingências, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, revelou que vai alertar esta segunda-feira, por carta, todos os diretores clínicos, não só dos hospitais públicos, mas também do privado e do social, "sobre os potenciais riscos, no âmbito das suas responsabilidades, de as escalas não estarem a ser feitas com as equipa mínimas".O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou este domingo que o Serviço Nacional de Saúde, que nasceu há 40 anos e que representa uma das conquistas do 25 de abril, "merece constante aposta em objetivos, orgânicas e meios de atuação", adiantando que "o princípio e o fim do Serviço Nacional de Saúde são os portugueses".A ministra da Saúde, Marta Temido, considera necessário que os profissionais sejam compensados, em termos de penosidade, pelo serviço em urgência e que tenham incentivos à produtividade em consultas ou cirurgias.