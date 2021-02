Sónia Teixeira, diretora do Serviço de Farmácia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, foi demitida com ordem de substituição imediata, após cerca de 600 doses da vacina contra a Covid-19 terem ficado inutilizadas, no dia 25, devido ao uso indevido do sistema de refrigeração. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração do hospital, na sexta-feira.





CM, fonte oficial da unidade de saúde - que integra os hospitais de Penafiel e de Amarante - indicou apenas que “aguarda as conclusões do inquérito” que foi aberto após o caso ser conhecido. Na altura, foi reforçada a vigilância das vacinas e avaliada a apresentação de uma participação criminal.



Os Serviços Farmacêuticos do centro hospitalar são agora dirigidos por Ana Rita Araújo.