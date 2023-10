A diretora técnica do lar da Santa Casa da Misericórdia de Alandroal, Letícia Agostinho, uma das acusadas de maus-tratos contra uma utente na instituição, disse esta sexta-feira em tribunal que só soube das feridas da idosa quando lhe deu alta. A responsável é um dos 10 arguidos, oito atuais e antigos funcionários da SCM, a instituição e a provedora, que começaram a ser julgados por maus-tratos contra uma utente do lar que acabou por morrer. O caso remonta a 2014, quando foram detetadas “múltiplas úlceras de pressão” no corpo da utente, de 83 anos.