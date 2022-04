Maria João Brito, que dirigia a Unidade de Infecciologia do Hospital de D. Estefânia (HDE) desde 2012, demitiu-se após ser acusada por outros profissionais de assédio laboral e moral.À administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) chegaram denúncias de abusos da parte da médica, num documento assinado por grande parte dos enfermeiros e assistentes operacionais que trabalham na Unidade de Infecciologia do hospital pediátrico.