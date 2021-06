Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental afastada após vacinação Covid de jovens de 18 anos

O caso de vacinação de jovens de 18 anos no Porto, que gerou polémica após Maria Cerqueira Gomes, apresentadora da TVI, revelar que a filha tinha recebido a primeira dose do fármaco, resultou no afastamento da diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental do processo de vacinação. A responsável foi para já suspensa destas funções no processo de vacinação, enquanto que quanto ás restantes funções que têm, como diretora, aguardam avanço da investigação, apurou o CM.

A confirmação de que foi participado o caso à PJ foi feita pelo vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da ‘task force’ para a vacinação, que afirmou: " Consagra uma desobediência ao plano. Alguém com responsabilidade, resolve, fora do plano, inovar e vacinar pessoas. Pedi à estrutura para tirar consequências rapidamente", afirmou.

A vacinação de jovens com 18 anos está apenas prevista, segundo o plano de vacinação contra a covid-19, para depois de 4 de julho.