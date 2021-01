Diretora do Centro Distrital de Setúbal demite-se após notícia de vacinação contra Covid-19 de 126 funcionários

A Diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS), Natividade Coelho, apresentou esta sexta-feira o pedido de cessação de funções, informa um comunicado da instituição.



"O pedido foi aceite pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e produz efeitos na próxima segunda-feira", pode ler-se no documento.

O Instituto da Segurança Social abriu esta quinta-feira um processo de averiguações urgente "com vista ao apuramento dos factos que determinaram a vacinação de funcionários no Centro Distrital de Setúbal e eventuais responsabilidades", garante a instituição.



Recorde que a demissão de Natividade Coelho acontece na sequência da notícia da vacinação contra a Covid-19 de 126 funcionários, incluindo diretores.



A lista, segundo o Plano de Vacinação contra a Covid-19, deveria conter apenas utentes e funcionários dos lares.