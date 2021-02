Diretora do serviço de farmácia do Hospital de Penafiel demitida após desperdício de vacinas contra a Covid-19

A diretora do serviço de farmácia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa foi demitida do cargo após a polémica do desperdício de 600 vacinas contra a Covid-19.O caso remonta à segunda-feira da semana passada quando o Hospital de Penafiel revelou que a "utilização inadequada do sistema de refrigeração" levou à destruição de 600 doses da vacina contra o novo coronavírus.A substituição com caráter imediato foi decidida na reunião do conselho de administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa de sexta-feira. Confrontada pelo, fonte oficial da unidade de saúde indica apenas que "aguarda as conclusões do inquérito aberto" na sequência do desperdício das doses de vacina.