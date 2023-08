Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, considera que as 20 medidas lançadas pelo Ministério da Educação (ME) para reduzir a burocracia constituem “apenas um início, mas é preciso dar mais passos”, e aponta também o dedo ao ME: “Temos muita burocracia que também é devido à falta de articulação entre as direções gerais do ME.”



Entre as medidas estão as reuniões e ações de formação online, o fim das grelhas de avaliação nas atividade de enriquecimento curricular e as reuniões intercalares passarem a facultativas.