Diretores defendem toma das vacinas contra a Covid-19 nas escolas

Os professores e os funcionários de todas as escolas e creches (cerca de 250 mil pessoas) vão mesmo ser vacinados como grupo prioritário na 1ª fase do plano. A Direção-Geral da Saúde (DGS) alterou a norma, dando prioridade a “pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino e educação e das respostas sociais de apoio à infância dos setores público, privado, social e cooperativo”. Também as pessoas com trissomia 21 passam a grupo prioritário devido ao “risco acrescido de evolução para Covid-19 grave”.









Os diretores defendem que a vacinação dos professores decorra nas escolas. “Era uma mais-valia, evitaria milhares de deslocações dos professores e pessoal não docente, mas com certeza que a DGS já tem isso planeado. Estamos dispostos a colaborar e a nossa opinião é que é preferível que se realize nas escolas”, disse à Lusa Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, frisando que a vacinação “poderá decorrer em simultâneo” com a reabertura das escolas.

O coordenador da ‘task force’ garante que o pessoal docente e não docente não passará à frente dos idosos e doentes que já eram prioritários. “Há uma escassez de vacinas, mas vamos passar para um período em que há vacinas suficientes para fazer um ataque em paralelo a todas as necessidades, sem ser preciso tirar de uns para outros”, afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo.





Já o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, garantiu que “nunca esteve em causa” que os profissionais do ensino privado também seriam prioritários na vacinação.





Ao final do dia desta quarta-feira, os ministérios da Educação e do Trabalho e Segurança Social anunciaram, em comunicado, que irão “implementar o processo de testagem [à Covid-19] em todos os estabelecimentos de ensino [públicos e privados] e respostas de apoio social à infância”.



Radar vacina



Exportações reguladas

A Autoridade Aduaneira emitiu um ofício sobre o bloqueio de exportação de vacinas contra a Covid-19, e de substâncias ativas usadas na sua produção, sujeitas agora a autorização da ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

De 22 mil para 100 mil

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da ‘task force’ para o plano de vacinação contra a Covid-19, prevê que o ritmo de imunização contra a doença deverá passar de 22 mil inoculações diárias para quase 100 mil.



Escassez de materiais

A Organização Mundial da Saúde e a Aliança para as Vacinas, entre outros, alertam para os problemas de escassez nos stocks de materiais – ingredientes, vidro ou plástico – necessários para a produção das vacinas contra a Covid-19.



UE compra mais vacinas

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira um acordo com a BioNTech-Pfizer para a compra de mais quatro milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 por parte dos Estados-membros da União Europeia, consoante a população dos países.

A Fundação Gulbenkian vai disponibilizar ao Governo 50 unidades móveis para apoiar a vacinação contra a Covid-19. As primeiras cinco, esta quarta-feira apresentadas oficialmente, entram esta quinta-feira em funcionamento, rumo à região Norte.