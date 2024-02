Dirigente da extrema-direita pede "Portugal para os portugueses" em manifestação

O militante de extrema-direita Mário Machado, organizador duma manifestação em Lisboa "contra a islamização da Europa", defendeu este sábado "Portugal para os portugueses" e elogiou os imigrantes europeus por comparação com quem vem de outros países.

"Os europeus identificam-se muito mais com o nosso ´modus vivendi´, têm a mesma maneira de estar, partilham a mesma matriz cristã e são muito mais facilmente integráveis", afirmou aos jornalistas, criticando aquilo que classificou como "narrativa de que os imigrantes contribuem para o PIB [Produto Interno Bruto] e a segurança social".

É "uma narrativa errada. Se não temos lugar nos hospitais, e os nossos velhinhos são deixados à morte à porta do hospital, é mesmo porque existe essa sobrecarga da imigração", disse o dirigente do grupo 1143, que organizou uma manifestação entre o Largo Camões e a Praça do Município, em Lisboa, depois de uma primeira ação, agendada para a Mouraria, ter sido proibida por motivos de segurança.

"A culpa é dos socialistas e dos social-democratas, a culpa tem de ser apontada àqueles que governaram o país nos últimos anos", acrescentou.

No percurso, a centena de manifestantes foi confrontada por muitas pessoas gritando palavras de ordem como "25 de abril" ou "não passarão".

Os manifestantes foram sempre rodeados de um forte dispositivo policial, que condicionou os contactos entre as duas partes. A encimar a marcha, uma grande faixa onde se podia ler "Portugal aos portugueses" assinalava as motivações do grupo.

"Portugal precisa é que os seus jovens voltem à nossa terra. Esse tem de ser o nosso objetivo, dar uma oportunidade aos portugueses para voltar para cá porque eles de certeza que tendo essa oportunidade e condições vão voltar a nossa pátria", defendeu ainda Mário Machado, que criticou aquilo que considerou ser a diabolização do seu movimento pela comunicação social.

"Devido a toda a repressão e campanha de demonização lançada por alguns órgãos de comunicação social era impossível estarem aqui mais pessoas, mas sabemos que a grande maioria dos portugueses está aqui connosco e todos os que estão aqui este sábado são uns verdadeiros heróis", disse.

No final, no largo do município, Mário Machado agradeceu aos manifestantes e prometeu: "vamos fazer mais disto".