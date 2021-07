As discotecas que tenham CAE de bar vão poder reabrir as portas já este domingo. As restrições aplicadas serão as mesmas que as dos restaurantes e bares: colocar mesas no interior com capacidade até seis pessoas e no exterior até 10.Os clientes terão de permanecer sentados e sem dançar. O encerramento mantém-se até às 2h da manhã.Também as regras para entrar no espaço são as mesmas: certificado de vacinação ou teste negativo.