Discrepâncias nos dados sobre infetados com coronavírus? DGS garante "rigor" nos boletins

A DGS reagiu às denúncias de que o número real de infetados com o novo coronavírus não está a ser devidamente contabilizado em Portugal. Em comunicado, esclarece que é "responsável pela vigilância epidemiológica em Portugal" através do sistema SINAVE (sistema nacional de vigilância epidemiológica).O SINAVE "é utilizado para contabilizar os casos de COVID-19, depende da notificação atempada pelos médicos e laboratórios que identificam os casos em todo o território nacional", lê-se. "As notificações recebidas são analisadas diariamente para garantir a validade dos dados de modo a suportar as intervenções em Saúde Pública. Todos os dias existe um processamento dos dados no sentido de agregar os dados clínicos e laboratoriais à mesma pessoa, confirmar o estado de doente COVID-19 e identificar duplicados. Posteriormente estes dados são ainda sujeitos a um controlo de qualidade antes da publicação do relatório de situação epidemiológica. A DGS tem-se pautado por uma relação de rigor e transparência nos relatórios diários, comunicações, conferências e entrevistas."As denúncias, segundo o jornal Expresso, estão relacionadas com surtos que surgem nas notícias mas não no boletim, com as discrepâncias entre o número total de infeções e a distribuição por concelhos, ou falta de indicação de casos em concelhos onde continuam a aparecer novos infetados, entre outros problemas.Ao Expresso, Graça Freitas não garantiu que estava tudo bem, mas que os laboratórios cada vez notificam mais rapidamente e que estava a ser regularizada a situação dos casos detetados por universidades. "A DGS continua a apostar na inovação e sustentabilidade dos seus sistemas de informação e análise para fazer frente aos desafios das emergências de Saúde Pública", indica o comunicado.