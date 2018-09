Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Discriminação e racismo levam a 206 queixas este ano

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial recebeu, desde o início do ano, 206 queixas.



São mais 27 do que as registadas em todo o ano passado, o que representa um aumento de 15%.



A secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, reconhece que Portugal tem ainda muito a fazer no que diz respeito ao combate ao racismo e à xenofobia.