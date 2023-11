A presidente da Casa do Brasil em Lisboa afirma haver discriminação de imigrantes brasileiros em Portugal no acesso ao arrendamento de habitação, que já levou algumas pessoas a serem obrigadas a contrair empréstimos para pagar 12 rendas antecipadas.Cyntia de Paula não tem dúvidas: “Claro que está difícil para todas as pessoas arrendar casa, mas a situação é bem pior para pessoas imigrantes, sobretudo de uma determinada nacionalidade”, frisou à agência Lusa. Já a Associação dos Inquilinos Lisbonenses disse que há senhorios que “exploram de forma mafiosa” as “vulnerabilidades dos imigrantes”.