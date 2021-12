Disney junta-se à Fundação Juegaterapia no apoio a crianças com cancro no IPO Lisboa

A fundação espanhola Juegaterapia lançou, em conjunto com a Disney, uma coleção de bonecos inspirados em princesas e nas crianças que lutam contra o cancro por todo o mundo. O valor dos brinquedos irá reverter na totalidade para a construção de um pequeno cinema nos Serviços Pediátricos do IPO Lisboa.

Baby Pelones é o nome dos bonecos lançados pela Juegaterapia. A fundação utiliza esta campanha desde 2014 sendo este primeiro ano que conta com a intervenção da Disney. Os bonecos são carecas e possuem um lenço na cabeça, espelhando as crianças que lutam contra o cancro.

Este ano além do lenço na cabeça os bonecos também contam com um visual que remete para as princesas Disney, o que segundo o Comunicado se traduz no objetivo de as crianças "espelharem-se" às características que estas princesas possuem, tais como a valentia, força, audácia, sensibilidade e originalidade.

A fundação Juegaterapia financiou uma investigação cientifica sobre o divertimento das crianças e a sua ajuda na recuperação da doença. As conclusões foram positivas, concluindo-se que jogos e brincadeiras diminuíam a escala de dor das crianças em 14%.

Os Baby Pelones estão à venda no valor de 14,99€ no El Corte Inglés, Toys R'Us, Gocco e também nas lojas online da Amazon, Women`s Secret e da própria Fundação Juguetilandia.