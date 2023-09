América e Europa são os continentes mais afetados pelas invasões biológicas, revela o relatório ‘Espécies Invasoras’, esta segunda-feira divulgado pela Plataforma Intergovernamental da Biodiversidade e Ecossistemas, que contabilizou 37 mil espécies exóticas em progressão.Na Europa, entre as espécies com maior expansão figuram a joaninha-asiática, introduzida para limitar a população de pulgões e que reduziu a população nativa de joaninhas. Também o avanço da vespa-asiática conduz à redução de abelhas. Os jacintos de água, provenientes da América do Sul, limitam os peixes nos rios europeus e o número reduzido de predadores, como o lobo, abre espaço para a expansão do javali.