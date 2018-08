Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dispara número de pessoas a ganhar mais de 3 mil euros

Já o salário médio nacional aumentou 4,1% para €887 líquidos.

13:45

Os empregos com remunerações acima dos 3 mil euros dispararam em Portugal, segundo revela o inquérito ao emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE). No Inquérito ao Emprego, foi revelado que 39,8 mil pessoas ganhavam esse valor mensal no segundo trimestre deste ano (de Abril a Julho). Trata-se de uma subida de 34,5% em relação ao período homólogo, considerada um recorde desde 2008.



O INE revelou ainda que o escalão salarial dos €1.800 aos €2.500 também conta com mais trabalhadores: ao todo, 141,9 mil pessoas. É um aumento homólogo de 19%.



Quanto ao salário médio nacional, aumentou 4,1% para €887 líquidos entre o segundo trimestre de 2017 e o segundo trimestre de 2018. A maioria dos trabalhadores por conta de outrem ganha entre €600 e €1.200.



As estatísticas revelaram ainda que o grupo profissional dos "representantes do poder legislativo e dos órgãos executivos, dirigentes, directores e gestores executivos" cresceu 25% e que em média, cada um ganha €1.629 líquidos por mês. Conta com 165,6 mil pessoas.



Também há mais especialistas das actividades intelectuais e científicas: alcançaram o segundo maior registo de sempre. Ao todo, são 810,3 mil pessoas, que auferem um salário médio de €1.324.