Dispara o número de casos da variante indiana da Covid-19 em Portugal

Já é conhecido o mais recente relatório de monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19, elaborado em conjunto pela Direção Geral da Saúde e pelo Instituto de Saúde Doutor Ricardo Jorge.O número de casos associados à variante Delta está a aumentar. Até ao dia 16 de junho foram identificados 157 casos associados à variante indiana, com a existência de transmissão comunitária, mais evidente na região de Lisboa e Vale do Tejo. A variante Alpha, associada ao Reino Uniudo, foi a estirpe dominante durante o mês de maio. No entanto, a variante Delta deverá sobrepor-se nas próximas semanas, alerta o relatório.A variante Beta, associada a África do Sul, foi responsável por 113 casos. Já a estirpe de Manaus, no Brasil, foi responsável por 146 casos.O número de novos casos acumulados nos últimos 14 dias foi de 105 casos, numa tendência crescente em todo o País.O valor do índice de transmissão (Rt) apresenta valores superiores a 1 ao nível nacional (1,14) e em todas as regiões de saúde. O valor é mais acentuado na região de Lisboa e Vale do Tejo, que apresenta um Rt de 1,20.

De acordo com o documento, e mantendo-se a taxa de crescimento, o tempo necessário para atingir a taxa de incidência acumulada de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias será inferior a 15 dias a nível nacional e na região do Algarve. O limiar de 240 casos por 100 mil habitantes poderá, no entanto, ser ultrapassado em menos de 15 dias em Lisboa e Vale do Tejo.



O número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos apresenta atualmente uma tendência crescente de 36% (29% na semana passada).