A subida expressiva do custo dos combustíveis levou a que um número crescente de pessoas se decide-se pelo uso dos transportes públicos, no último mês. Em março viajaram nos metros do Porto e de Lisboa e nas ligações fluviais no Tejo 18,3 milhões de passageiros. São mais 3,7 milhões por comparação com fevereiro, o que traduz uma subida de 25%.





O Metro do Porto registou um crescimento de 27%, passando de 4,3 milhões de passageiros em fevereiro para 5,5 em março. No Metro de Lisboa a subida foi de 25% numa evolução em 30 dias de 9,1 milhões de passageiros para 11,4 milhões. Menos expressivo foi o aumento de passageiros da Transtejo/Soflusa. Em fevereiro, recorreram aos barcos do Tejo 1,1 milhões de passageiros, em março foram 1,3 milhões, ou seja, um aumento de 18%, segundo dados do Ministério do Ambiente e Ação Climática. Num ano, quase triplicou o uso destes transportes. Em março do ano passado há o registo de 6,5 milhões de passageiros. Já em março deste ano foram 18,3 milhões.