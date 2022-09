As baixas médicas dos professores têm sido um dos principais desafios no arranque deste ano letivo, disse o ministro da Educação, João Costa.



“Têm estado a entrar muitas baixas médicas. As dificuldades principais são de substituição de baixas médicas, mas o que sabemos é que em anos anteriores estávamos numa situação bastante pior”, observou, sublinhando que o recurso à contratação direta pelas escolas “está a permitir que uma substituição que poderia demorar mais de um mês esteja a acontecer em menos de duas semanas. Significa que estamos a abreviar para metade o tempo que os alunos podem estar sem aulas numa disciplina”, acrescentou o ministro.