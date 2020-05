Disparam casos de coronavírus na Grande Lisboa

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) representou esta quarta-feira mais de 83 por cento do total de novos casos registados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 26 182 infetados em todo o País - mais 480 do que no dia anterior. Também o número de óbitos voltou a aumentar: nas últimas 24 horas foram registados mais 15 óbitos, o que perfaz um total de 1089 vítimas mortais devido à Covid-19. Olhando para o panorama geral, a região Norte continua a ser a mais afetada pelo surto, ainda que os novos casos representem apenas 0,4% do total.Concelhos como Porto, Vila Nova de Gaia e Gondomar mantêm-se sem novas infeções. Já os concelhos de Sintra, Cascais e Loures registaram a subida mais significativa. Segundo o boletim cada um destes registou entre 30 e 42 novos casos (ver infografia). O documento da DGS mostra ainda que há variações no perfil dos infetados: houve um decréscimo acentuado dos novos casos acima dos 70 anos, representando apenas 8,3% do total. Por outro lado, as faixas etárias abaixo dos 50 anos registaram um crescimento significativo.Pelo segundo dia consecutivo, os internamentos aumentaram, totalizando agora 838. Deste total, 136 estão nos Cuidados Intensivos. Mas nem tudo são más notícias: mais 333 doentes conseguiram superar a Covid-19, sendo agora 2076 recuperados. Há, no entanto, 2492 pessoas a aguardar o resultado do teste.Já foram encontradas 150 mutações do novo coronavírus em Portugal. A revelação, feita pelo presidente do Instituto Ricardo Jorge, Fernando de Almeida, surgiu no âmbito de um estudo do instituto ao genoma do vírus.O secretário de Estado da Saúde, António Sales, confirmou que os hospitais continuarão a ter áreas ‘Covid-19’ e ‘não Covid-19’, excluindo a hipótese de uma rede de hospitais dedicados exclusivamente à doença.

