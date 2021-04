Os bispos portugueses estão preocupados com o fim das moratórias e temem que a situação financeira de milhares de famílias se torne insustentável. “Nós não estamos só preocupados com o futuro, estamos alarmados com o que já acontece, ou seja, com milhares de famílias a bater às portas das paróquias e das dioceses a pedir ajuda para pagar contas de luz, de água ou mesmo de renda de casa”...