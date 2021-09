Disparam queixas por atrasos no abono de família

A Provedoria de Justiça alertou esta quarta-feira para o número crescente de queixas relativas a atrasos na atribuição do abono de família pré-natal e na atribuição inicial ou na reavaliação do escalão de rendimentos do abono de família para crianças e jovens.No ano passado, a Provedoria da Justiça recebeu 183 queixas, e no primeiro semestre deste ano, 196. O atraso compromete o acesso à Ação Social Escolar (o escalão é indexado ao do abono de família), a atribuição de bolsas de estudo, a majoração do subsídio de desemprego e o acesso à tarifa social de eletricidade. "Trata-se de uma questão não apenas de equidade social relativamente a famílias de menores recursos e respetivos gastos com crianças, mas que assume igualmente grande relevo num conjunto significativo de outras prestações conexas", refere o provedor-adjunto, Joaquim Cardoso da Costa, em carta enviada ao Instituto da Segurança Social, onde solicita explicações para os atrasos.O abono pré-natal é atribuído à grávida a partir da 13ª semana de gestação, durante seis meses, e vai de 58,39 € a 202,30 € (varia consoante o rendimento). O abono de família é atribuído a crianças e jovens até aos 24 anos. O valor do montante mensal por criança pode ir de 19,46 € (4º escalão, entre três e seis anos de idade) e 303,44 € (família monoparental, com três ou mais filhos até três anos).